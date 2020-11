NAC-middenvelder Haye: ‘Als we volwassener zijn en niet die goal tegen krijgen, verlies je hier niet’

videoThom Haye baalde van de nederlaag die NAC woensdag leed tegen De Graafschap, maar vond wel dat zijn ploeg ‘bij vlagen best veel controle had’. ,,We doen onszelf tekort doordat we net voor rust die goal tegen krijgen. Anders verlies je hier niet.”

De middenvelder, de man in de controlekamer, wilde niet zeggen dat De Graafschap net wat verder is dan NAC. ,,Dat gevoel had ik zeker niet na de start van de competitie. Maar wij komen uit een zware periode, op dit moment kun je misschien zeggen dat zij fysiek wat verder zijn. Deze wedstrijd hebben we lang meegedaan en aan het einde valt ie bijna nog goed. Als we volwassener zijn en niet die goal tegen krijgen, verlies je hier niet.”

Echte kansen kreeg NAC niet. ,,Bij vlagen hadden we veel controle, hadden we balbezit en kwamen we een paar keer goed door. Maar dan moet je iets meer geluk zoeken hoger op het veld. Eerder afdrukken, de bal vaker in de pot gooien. Dat geluk zoeken. Daar moeten we beter mee omgaan. We zijn vaak genoeg hoog op het veld geweest, maar hebben te weinig echte kansen gekregen.”

,,We moeten doorgaan, de competitie is nog super lang, we hebben weinig tijd om hier in te blijven hangen. Er volgt snel weer een wedstrijd”, besloot Haye.

Volledig scherm Thom Haye © BSR Agency