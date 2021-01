NAC met Kortsmit op doel tegen Excelsior

Het is niet zeker dat Olij volgende week met Roda JC als tegenstander wél onder de lat staat, zegt Maurice Steijn. ,,Hij traint wel, maar voorzichtig.” De sluitpost heeft sinds het duel MVV - NAC van 6 november klachten. Om erger te voorkomen, wordt Olij de tijd gegeven volledig te herstellen.

Ook speelt mee dat Steijn met een volwaardige reservekeeper achter de hand niet gedwongen is risico’s te nemen met zijn nummer één. ,,Kortsmit heeft het heel goed gedaan tegen FC Volendam. Blij dat we hem konden halen, zodat we nu twee goede en ervaren keepers hebben.”

Van het tegen FC Volendam geblesseerde trio Anouar Kali, Javier Noblejas en DJ Buffonge keert alleen Kali terug in de selectie. Buffonge blijft sukkelen met lichamelijke ongemakken en Noblejas is wederom geblesseerd geraakt.

Immers

Achterin houdt Steijn vrijwel zeker vast aan het koppel Dion Malone en Colin Rösler. ,,Want met Malone geven we weinig weg. Hij straalt rust uit en is opbouwend sterk.” Lex Immers is volgens Steijn op de weg terug. ,,Hij had meer last van corona dan we aanvankelijk dachten, maar het gaat goed met Lex. We stomen hem klaar voor de tweede seizoenshelft, daar past ook bij dat hij een af en toe een vrije dag heeft vanwege zijn leeftijd. Vond hem goed invallen tegen Volendam. Lex is een belangrijke jongen binnen en buiten het veld. We gaan nog veel plezier aan hem beleven.”

Over de spitspositie, Sydney van Hooijdonk of Mario Bilate, wil Steijn vrijdagmiddag niks kwijt. Hoewel de trainer niet meer om zijn topscorer heen lijkt te kunnen, tien goals waarvan twee in het laatste duel met FC Volendam net voor de winterstop, laat hij niet het achterste van zijn tong zien. ,,We hebben nog twee trainingen waarvan vandaag (16.00 uur) een tactische training is. Voor mezelf ben ik eruit wie er gaat spelen. Wij denken constant na over wat het beste is voor het team. Zondag gaan jullie het zien.”

Mogelijke opstelling

Kortsmit; Schouten, Malone, Rösler, Rutten; Fiorini, Haye, El Allouchi; De Rooij Van Hooijdonk en Venema.