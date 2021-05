NAC met doelman Olij tegen NEC, maar zonder Bilate en Rutten

,,Mario is wel terug op het veld, maar niet beschikbaar”, bevestigt Hans Visser. De assistent van Maurice Steijn is in Nijmegen waarnemend hoofdtrainer. Steijn is na veel tumult door NAC vrijdag alsnog voor vijf dagen in thuisquarantaine geplaatst. Aanleiding was zijn zesdaagse zakenreis naar Ibiza waar Steijn een huis heeft.