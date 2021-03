NAC luistert naar supporters en denkt na over vijftig procent korting

Clubraad steunt directie en roept achterban op NAC te helpen

8:33 ,,Wij hopen dat zoveel mogelijk supporters afzien van compensatie, zodat de club kan investeren in de spelersselectie. Om eventueel volgend seizoen te promoveren of te handhaven in de eredivisie.” Dat zegt de voorzitter van de Clubraad, Jeroen van der Ha.