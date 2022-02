NAC luidt carnaval in met derde competitiezege op rij

Carnaval in ‘t Kielegat is goed begonnen. NAC leek lang genoegen te moeten nemen met gelijkspel tegen Jong PSV, maar late treffers van Ralf Seuntjens en Kaj de Rooij leverden de derde competitiezege op rij op, 3-1.

Alle ingrediënten waren vrijdag aanwezig om er een mooie avond van te maken. Voor het eerst sinds lange tijd was het Rat Verlegh Stadion helemaal uitverkocht. Meer dan achttienduizend man op de tribune, het grootste deel allemaal verkleed om er later nog een onvergetelijke carnavalsavond te beleven. De sfeer was top in aanloop naar de aftrap.

Maar wat viel het tegen. Trainer Edwin de Graaf had Kaj de Rooij na zijn teleurstellende optredens van de laatste weken geslachtofferd en op de flank gekozen voor Pjotr Kestens. Hij hield vast aan zijn 3-2-3-2-systeem. Het leek echter nergens op. Jong PSV, de nummer tien van de eerste divisie, was voetballend de betere én de gevaarlijkere ploeg. Na een kwartier moest doelman Nick Olij een bal uit de kruising plukken.

Vroege ingreep

Het was een voorbode van wat komen ging. Jeremy Antonisse schoot de bezoekers na 25 minuten namelijk verdiend op voorsprong na een eenvoudige combinatie door het centrum. Naoufal Bannis herstelde vijf minuten later de schade (1-1), maar De Graaf was zwaar ontevreden. Meteen haalde hij Sabir Agougil naar de kant en schakelde hij terug naar een formatie met vier verdedigers: Ruben Ligeon werd de linksback, Dion Malone ging rechts achterin spelen.

Maar in de rust was een donderspeech nodig, want dat Jong PSV halverwege niet op voorsprong stond, mocht een klein wonder heten. Simon Colyn en Isaac Babadi (16) waren allebei heel dichtbij de 1-2. In de tweede helft werd het niet beter. Het was als kijken naar een schaakpartij. NAC slaagde er maar niet in om dreigend te worden.

Seuntjens

Twintig minuten voor tijd bracht de trainer nog Ezechiel Banzuzi en De Rooij. De feestavond leek met een kleine kater te gaan beginnen, maar tien minuten voor tijd kwam NAC uit het niets op voorsprong. Een voorzet van Malone kwam op het hoofd terecht van Ralf Seuntjens: 2-1. De Bredanaar vierde zijn o zo belangrijke treffer voor de uitzinnige B-Side.

Het bleef spannend tot het laatste fluitsignaal, Olij moest na de 2-1 de boel nog een keer redden en was wederom belangrijk. In de laatste minuut zorgde De Rooij (op aangeven van Boris van Schuppen) voor de 3-1. Het spel was alles behalve hartverwarmend, maar na de derde competitiezege op rij kan het feest in ‘t Kielegat beginnen.

Opstelling NAC: Olij; Malone, Adiléhou, Bakker; Kestens (70. De Rooij), Agougil (30. Ligeon), Seuntjens, Cagro, Velanas; Hilterman (80. Van Schuppen) en Bannis (70. Banzuzi).

