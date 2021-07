NAC loopt in Sint Willebrord tegen eerste oefennederlaag aan

In de voorlaatste oefenwedstrijd kon Edwin de Graaf geen beroep doen op de geblesseerde Mario Bilate, die uitviel tegen Sparta. Onzeker is of de aanvalsleider de competitiestart op 8 augustus haalt, dus is het zoeken naar een vervanger. De trainer koos voor Ralf Seuntjens, deze voorbereiding vooral aanvallende middenvelder, in de punt van de aanval.

Thom Haye kreeg (net als Luc Marijnissen en Jehtro Mashart) rust, dus bestond het middenveld uit de jonkies Yassine Azzagari (20), Sabir Agougil (19) en Boris van Schuppen (19). Achterin stond Moïse Adiléhou naast Colin Rösler en was Milan Vanacker de linksback.Nieuwkomer Odysseus Velanas zat bij de selectie, Danny Bakker nog niet.

Op ‘t Heike was het al vroeg raak. Almere stond nog niet op te letten toen een korte corner na zeven minuten voor de voeten van Robin Schouten kwam. Zijn voorzet werd door Seuntjens bij de tweede paal binnen geschoten. In de stromende regen kwam Almere na 22 minuten langszij door een doelpunt van Tim Receveur.

Kunststukje Van Schuppen

Opwinding was er na een halfuurtje toen Van Schuppen op acrobatische wijze de 2-1 probeerde te maken. Zijn poging, een scorpion kick: een hakje over het eigen lichaam heen, belandde op het dak van het doel. Niet veel later eindigde een fraaie aanval via Agougil, Buffonge en De Rooij in een zwak schot op de doelman. Het waren de spaarzame hoogtepunten van Bredase zijde voor rust.

De rust ging NAC overigens in met een achterstand. Want Daniël Breedijk klopte Rösler in de lucht en kopte snoeihard de 1-2 binnen na 38 minuten. Een verdiende voorsprong voor de ploeg van Gertjan Verbeek.

Debuut Velanas

In de tweede helft voerde De Graaf een viertal wissels door, waardoor de gemiddelde leeftijd nog verder zakte. Na een uur was het tijd voor het officieuze debuut van Velanas. Hij mocht een halfuur meedoen en verving Van Schuppen.

De 23-jarige speler schroomde niet om voortdurend de bal op te eisen op het verder piepjonge middenveld. De geboren Griek was de meest aanvallende van de drie en zocht aan de bal vaak de offensieve optie.

Echte kansen kwamen er in Sint Willebrord niet meer, waardoor NAC tegen de eerste nederlaag van deze voorbereiding aanliep. Een wedstrijd die verder vooral leerde dat de spoeling dun is. Vanaf woensdag belegt NAC een klein trainingskamp in Hoenderloo in aanloop naar de generale repetitie van vrijdag tegen het Belgische Lommel SK. Zondag 8 augustus begint de competitie met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo.

Opstelling NAC: Olij (46. Van de Merbel); Schouten, Adiléhou (46. Brandt), Rösler, Vanacker; Agougil, Van Schuppen (60. Velanas), Azzagari (73. Awale); Buffonge (46. Tavares), Seuntjens (60. Kosiah), De Rooij (46. Kestens).