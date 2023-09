NAC loopt in intens en incidentrijk duel met Roda JC tegen nederlaag aan

In een enerverend en intens duel dat nooit verveelde, heeft NAC de meerdere moeten erkennen in Roda JC. De eerste treffer van Roy Kuijpers in het shirt van NAC net voor rust bleek niet genoeg: 1-3.

Na de roerige, mede door de staking, energievretende uitwedstrijd tegen Willem II (1-4-winst), wilde NAC de verrassende hoogvlieger Roda JC ook pijn doen. Trainer Peter Hyballa stuurde dezelfde elf het veld in, die in Tilburg van zich lieten spreken. Een teken aan de wand, want in de voorgaande potten wijzigde de trainer zijn opstelling altijd op enkele posities.

In een volgepakt Rat Verlegh Stadion, greep NAC de Limburgers op de zwoele zaterdagavond al vroeg bij de keel. Dat was echter van korte duur, want in de vierde minuut verkeek NAC-doelman Roy Kortsmit zich compleet op een voorzet van Enrique Zauner. Vanaf de linkerkant plofte zijn poging ineens achter de weifelende keeper. De sluitpost tikte een paar minuten later wel de bijna zekere 0-2 over zijn doel met een goede redding.

De tweede treffer van de bezoekers viel even later alsnog. De behendige spelers van trainer Bas Sibum combineerden snel door de NAC-verdediging heen en spits Schmid rondde koelbloedig af. NAC probeerde het daarna wel en werd via wederom de buitenspelers af en toe gevaarlijk.

Kuijpers

Ongeveer tien minuten voor rust bracht Roy Kuijpers de stand terug tot 1-2 met een snoeihard schot van randje zestien. Doping voor NAC: de thuisploeg zette tot aan de rust veelvuldig aan. Sejdiu kreeg na een perfecte steekbal de kans op de snelle gelijkmaker, maar hij treuzelde wat veel.

Na de pauze zette NAC wederom aan. Een kopbal uit een corner van Sigurd Haugen ging er net niet in en een geplaatst schot van afstand van Dominik Janosek kon nog maar net gekeerd worden door Roda JC-keeper Koen Bucker. Ook Kuijpers kreeg een goede schietkans, maar miste. Roda JC zette daar, in tegenstelling tot de eerste helft, weinig tegenover.

Staken

In de 76ste werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt: een beker bier landde op het veld. Na een staking van een minuut of tien, besloot scheidsrechter Oostrom om weer verder te gaan. De nadrukkelijke oproep van NAC-directeur Henk Valk aan de NAC-fans om zich te gedragen bleek niet bij iedereen door te dringen.

Met het inbrengen van spits Tom Boere, probeerde NAC na de onderbreking nog wat te forceren. De gelijkmaker hing zo nu en dan wel in de lucht, maar het vet leek bij NAC na het stilleggen eigenlijk van de soep. De laatste vijf minuten moesten de Bredanaars met tien man verder. Aanvoerder Cuco Martina raakte geblesseerd en de wisselmomenten voor NAC waren op. In de laatste seconden sloeg Roda JC nog een keer toe. Arjen van der Heide scoorde uit een counter.

De euforie na de overwinning op aartsrivaal Willem II, maakte plaats voor realisme. NAC staat na een turbulente week weer met beide benen op de grond.

Opstelling NAC: Roy Kortsmit, Martin Koscelnik (Boyd Lucassen), Jan Van Den Bergh, Cuco Martina, Victor Wernersson (Tom Boere), Javier Vet, Clint Leemans (Sabir Agougil), Dominik Janosek, Roy Kuijpers (Boy Kemper), Sigurd Haugen, Patriot Sejdiu.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft NAC verliest Roda JC slaat toe in Breda: 1-3. Derde treffer van de Limburgers Arjen van der Heide gooit het duel definitief op slot: 1-3. Gele kaart voor Roy Kortsmit Gele kaart voor Roy Kortsmit 1-3 GOAL van Arjen van der Heide! Martina geblesseerd NAC moet met tien man verder. De wisselmomenten van Hyballa zijn op. Slotoffensief? Wat zit er bij NAC nog in de tank? Het is vooral opportunistisch momenteel. Hopen op Boere en Haugen. Gele kaart voor Lennerd Daneels Weer verder De NAC-speaker laat weten dat de wedstrijd zo weer hervat gaat worden. ,,Maar gooi alstublieft helemaal niets meer", aldus de omroepster. Dader gepakt? Stewards lijken een supporter af te voeren vanaf de B-Side. Of dat de dader van het 'biergooien' is, is niet bekend. 'Schaam je kapot' 'Schaam je kapot', zingt de B-Side tegen de gooiende supporter. Waarna vervolgens door enkele stewards lijkt te worden ingegrepen. Duel stilgelegd Een beker bier wordt op het veld gegooid. Dus staken.... Maximilian Schmid wordt vervangen door Saydou Bangura Roy Kuijpers wordt vervangen door Boy Kemper Boere als stormram Hyballa brengt Boere als extra spits in de zoektocht naar de 2-2. Victor Wernersson wordt vervangen door Tom Boere NAC zoekt Na rust stormde NAC even, maar een goede mogelijkheid is inmiddels weer een tijdje geleden. Walid Ould-Chikh wordt vervangen door Orhan Džepar Enrique Peña Zauner wordt vervangen door Lennerd Daneels

