NAC-linksback Maria blijft met Curaçao dromen van WK in Qatar

Een 0-0-gelijkspel op eigen veld tegen Guatemala volstond voor de groepswinst. NAC-speler Maria had evenals vier dagen eerder tegen de Britse Maagdeneilanden, een duel waarin hij tweemaal scoorde, opnieuw een basisplaats bij Curaçao. Een minuut voor tijd werd de linksback gewisseld.

Dion Malone beleefde een minder plezierige avond. Met Suriname ging hij in een rechtstreekse confrontatie om de eerste plaats met 4-0 hard onderuit tegen Canada. De NAC-aanvoerder deed als middenvelder een uur mee. Jonathan David van de Franse landskampioen Lille was de Canadese beul met drie treffers. De andere goal kwam op naam van Alphonso Davies (Bayern München). Suriname kan het WK 2022 daardoor uit zijn hoofd zetten. In ronde twee wacht Haïti op Canada.

Panama volgende tegenstander

Curaçao treft in de tussenronde Panama. 12 juni eerst uit en 15 juni de return in Willemstad. De winnaar plaatst zich voor de finalepoule van acht landen met onder meer de lokale grootmachten Mexico, VS en Costa Rica en verder ook Jamaica en Honduras. De nummers één tot en met drie verdienen een ticket voor het WK, plek vier krijgt een herkansing in een play-off.

Terwijl Maria zijn WK-jacht vervolgt, heeft Malone nu vakantie om zich daarna te gaan richten op de Gold Cup die over vier weken van start gaat in de Verenigde Staten. De voorbereidingen van Suriname starten op 26 juni, exact één dag na de eerste training van NAC. De openingswedstrijd van dat toernooi is op 10 juli.