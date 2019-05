NAC lijkt te kunnen fluiten naar transfergeld Vloet

Een deal waar alle partijen beter van werden. Zo werd de opzienbarende transfer van Rai Vloet naar het Zwitserse kleinduimpje FC Chiasso verkocht. Een klucht van zes weken ging eraan vooraf voordat de nu 24-jarige speler in augustus 2018 door NAC werd verpatst. Vloet dook uiteindelijk niet in Chiasso op maar bij Serie A club Frosinone. NAC wacht al maanden tevergeefs op de transfersom. De opzienbarende deal, die de geur van een foute parfum heeft, is inmiddels aanhangig gemaakt bij de FIFA.