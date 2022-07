NAC-lieveling Nick Olij moet Okoye doen vergeten onder de lat bij Sparta: ‘Ik was toe aan nieuwe stap’

Banzuzi ziet vanaf de bank Oranje onder 17 naast EK-goud grijpen

Het jaar van zijn doorbraak bij NAC, 24 officiële wedstrijden in competitie en beker, heeft Ezechiel Banzuzi afgesloten met een verloren EK-finale met Oranje onder 17. In Israël was Frankrijk met 2-1 te sterk.

1 juni