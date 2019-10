NAC-lieveling Manu García scoort bij debuut voor Jong Spanje

Manu García speelde anderhalf seizoen in Breda en had een groot aandeel in de promotie naar de eredivisie in 2017. In totaal speelde Manu García (van januari 2017 tot juni 2018) 58 wedstrijden voor NAC, daarin scoorde hij drie keer en gaf hij elf assist. Dit seizoen voetbal García bij Sporting Gijón, dat in de Spaanse Segunda División speelt. Daar kwam hij ook weer in beeld bij het hoogste jeugdelftal van Spanje.