NAC licht optie in contract Bart Meijers niet

Het machtsvacuüm in de maand maart heeft ertoe geleid dat NAC de reguliere optie om het aflopende contract van Bart Meijers te verlengen niet heeft gelicht. Daardoor is de centrale verdediger vrij om een nieuwe club te zoeken, de verwachting is ook niet dat de nieuwe directie hem in een latere fase alsnog een aanbieding zal doen.

Tijdens de gewonnen play-offs om promotie naar de eredivisie in mei 2017 was de 22-jarige Meijers in alle wedstrijden basisspeler van NAC. Drie maanden eerder maakte hij als amateur op carnavalsvrijdag zijn profdebuut. Na de promotie kreeg de speler uit Etten-Leur een tweejarig contract en speelde hij dertien eredivisiewedstrijden. Dit seizoen is hij uitgeleend aan Helmond Sport waarvoor Meijers 33 keer in actie kwam en twee keer scoorde.

Helmond Sport

Meijers is een van de vijf aan Helmond Sport verhuurde spelers. Ook Richelor Sprangers heeft een aflopend contract. En ook de aanvaller, in Oost-Brabant goed voor drie goals, keert komende zomer niet terug in Breda. Diego Snepvangers (drie goals, twee assists), Jordan van der Gaag (een goal, twee assist) en Bodi Brusselers (een goal, een assist) melden zich in principe wel weer bij NAC omdat zij een doorlopende overeenkomst hebben tot medio 2020.

De onlangs tot assistent gepromoveerde jeugdtrainer Willem Weijs heeft het vijftal dit seizoen gemonitord en dientengevolge rapporten over de vorderingen van de spelers opgesteld. Intern is de conclusie getrokken dat Van der Gaag op dit moment de enige die van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor NAC. Of de zoon van de in maart opgestapte NAC-trainer Mitchell van der Gaag daadwerkelijk terugkeert zal na afloop van het seizoen beantwoord worden.

Haemhouts