NAC legt trouwe supporters drie opties voor ter compensatie van afgebroken seizoen

Volledig afzien van een tegemoetkoming of twee tickets doneren aan maatschappelijke doeleinden zoals zorgpersoneel of twee tickets voor eigen gebruik bij een door NAC aan te wijzen wedstrijd in het nieuwe seizoen. Uit die drie opties kunnen de seizoenkaarthouders van de Bredase club kiezen als genoegdoening voor het missen van de laatste vier competitieduels van het afgebroken seizoen 2019/2020.

Dinsdag kregen alle 13.700 seizoenkaarthouders van NAC een mail met daarin tekst en uitleg over de tegemoetkomingsregeling. Verder kunnen de trouwe supporters aanspraak maken op een tegoedbon van 10 euro die ze in de online Fanshop van de eerstedivisionist dienen te spenderen.

Onderstaande brief kregen de seizoenkaarthouders in hun e-mail.

Beste...,

We hebben elkaar al even niet gezien… Lang hebben we de hoop gehad dat we het seizoen onder goede condities konden hervatten. En dat verlangen hield ons sterk.

Vanwege de Corona-maatregelen heeft de KNVB het huidige voetbalseizoen voortijdig beëindigd. Uiteraard hadden we het seizoen het liefst uitgespeeld.

Dankjewel voor jouw begrip en steun. Wij zijn door COVID-19 voor een grote, onverwachte uitdaging komen te staan. Waar wij afgelopen weken in stilte naar oplossingen zochten, bleef jij geduldig. Voor jou is dat misschien vanzelfsprekend, maar wij waarderen dit enorm.

We vragen je om achter ons te blijven staan, want wij gaan niet opzij!

Jij hebt één of meerdere thuiswedstrijden moeten missen en daarom bieden we je graag een aantal mogelijkheden aan om je hierin tegemoet te komen, mocht je dit willen. Als dat voor jou niet nodig is, dan kun je deze mail aan je voorbij laten gaan en zijn we je enorm dankbaar voor je steun.

De mogelijkheden die we jou aanbieden vind je via onderstaande gele button. Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan dien je dit voor 23 juni 2020 aan te geven.

Daarnaast ontvang je daar bovenop €10,- tegoed in onze online Fanshop. Je relatienummer is je vouchercode. Wil je een fysieke voucher? Dan kun je deze met je code ‘aanschaffen’ in de online Fanshop. Wil je het tegoed gebruiken in de online Fanshop? Vul dan in bij de Mijn Winkelwagen je relatienummer in bij ‘Giftcard inwisselen’.