NAC legt ook Schouten langer vast: rechtsback tekent tot 2024

De vaste rechtsback van NAC ontving in oktober een aanbieding van de leiding en is drie maanden later tot een akkoord gekomen om zijn aflopende verbintenis te verlengen. Deze week gaf hij al aan snel duidelijkheid te verwachten. ,,Vanuit de trainer en de directeur voel ik het vertrouwen. Na een aantal jaar eerste divisie wil ik de eredivisie in. Samen met NAC, dat is wat ik wil. Ik voel me goed bij deze club, woon prima in Breda en heb niks te klagen.”

Schouten kwam in 2019 naar Breda en kwam sindsdien tot 32 officiële wedstrijden voor NAC, daarin scoorde hij drie maal. In zijn eerste seizoen, onder Ruud Brood, had de rechtsback het lastig en verloor hij zijn plek aan Pele van Anholt, maar na de winterstop eiste hij zijn basisplaats op. Vooral in aanvallend opzicht leverde hij zijn bijdrage. Zo was hij van grote waarde in het succesvolle bekeravontuur van de Bredanaars vorig seizoen. In de achtste finale tegen PSV was hij goed voor één assist, in de kwartfinale tegen AZ scoorde hij én was hij aangever. Dit seizoen geniet hij het volle vertrouwen van trainer Maurice Steijn.