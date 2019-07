NAC legt ook assistent Vrede voor twee jaar vast

De assistent kwam in maart tegelijkertijd met Ruud Brood binnen. De twee werden door interim-directeur Nicole Edelenbos aangesteld tot het einde van het seizoen om in een ultieme reddingspoging de Bredase club in de eredivisie te houden. Brood was de opvolger van de opgestapte Mitchell van der Gaag. Vrede en de doorgeschoven jeugdtrainer Willem Weijs kwamen in de plaats van Rob Penders en Maurice Verberne die niet meer in de plannen van Edelenbos pasten.