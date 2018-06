NAC legt back Pele van Anholt voor twee jaar vast

Angeliño maakt droomtrans­fer: 'We zien elkaar snel weer in Breda'

15 juni Wat weken in de lucht hing, is vrijdag definitief rondgekomen. Jose Angeliño springt via NAC naar de top van de Nederlandse voetbalberg. Bij landskampioen PSV wordt hij de nieuwe linksback. ,,Ik ben blij, erg blij met deze stap”, laat de 21-jarige Spanjaard in een eerste reactie weten die vorig seizoen geen minuut miste bij NAC en grote indruk maakte met zijn innemende spel.