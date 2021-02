NAC-legende Lurling: ‘Het makkelijkste is hard werken, daarvoor hoef je niet te kunnen voetballen’

Het was niet de bedoeling hem hard te raken. Bijna acht jaar later schrikt Lurling er nog van. ,,Ik wilde het vuurtje opstoken, niet een tegenstander schoppen of blesseren.” Het gekke is, zegt hij, dat hij veel meer en veel betere wedstrijden in het geel-zwarte shirt heeft gespeeld. ,,Maar als je bij NAC mijn naam noemt, gaat het gelijk over die wedstrijd.”