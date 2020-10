NAC leeft in grote onzekerheid toe naar Almere City, alleen Haye is voorlopig terug

Zonder dat hij voor de groep heeft gestaan deze week en zonder precies te weten over welke spelers hij in Almere kan beschikken vrijdagavond, heeft Maurice Steijn vanuit zijn woonplaats Den Haag toegewerkt naar de volgende wedstrijd van NAC.

De trainer legt telefonisch uit dat de Bredase club in grote onzekerheid verkeert. ,,Gisterochtend half negen zijn we in Zundert opnieuw getest. Omdat we eerst de uitslag wilden weten, hebben we vandaag bewust ‘s middags om half drie getraind in plaats van in de ochtend. Ondanks dat we zolang als mogelijk hebben gewacht, weten we nog steeds niet wat de resultaten zijn en waar we aan toe zijn", zegt Steijn donderdag klokslag half vijf.

,,En dat is verdomd lastig, omdat we totaal niet weten of er nieuwe besmettingen zijn. Maar ook of dat spelers die in aanloop naar Cambuur positief testten nu een negatieve test hebben en dus kunnen meedoen tegen Almere City. We trainen zonder te weten wie morgen kan spelen.”

Van de acht coronagevallen was alleen de herstelde Mounir El Allouchi dinsdag aanwezig in het Rat Verlegh Stadion. Lex Immers, Thom Haye, Javier Noblejas, Jethro Mashart, Moïse Adiléhou, Nacho Monsalve en Roy Kortsmit zaten nog hun thuisquarantaine uit, terwijl Mario Bilate en Moreno Rutten beiden geblesseerd zijn.

Adiléhou, Haye en Rutten

Steijn wordt er moedeloos van. ,,Moïse zou tegen Cambuur spelen als vervanger van Rösler. Maandag trainde Moïse met de basis mee. Pas na de training kregen we het nieuws dat hij zondag positief getest is. Dat is de reden dat hij er dinsdag niet bij was.”

In vergelijking met Cambuur (0-4-nederlaag) heeft Steijn voorlopig alleen Haye terug. De middenvelder is de test in aanloop naar Cambuur goed doorgekomen, maar moet nog aansterken. ,,En we weten dus niet wat erin de tussentijd is gebeurd. De kans dat hij tegen Almere City start, is niet zo groot.”

De dinsdag in de warming-up met een spierblessure uitgevallen Rutten is eveneens een groot vraagteken. ,,Hij heeft de training vandaag niet afgemaakt. We moeten het waarschijnlijk doen met de spelers die tegen Cambuur hebben gespeeld. Meer smaken zijn er momenteel niet. In een ander systeem spelen gaat daarom ook niet.”

Steijn hoopt vurig dat de PCR-test van woensdag Adiléhou vrijspreekt van het coronavirus waardoor hij zijn aanvoerder Dion Malone naar het middenveld kan verhuizen en NAC centraal achterin Riera en de Beniner international kan opstellen. Steijn liet deze week de trainingen andermaal over aan zijn assistenten Hans Visser en Edwin de Graaf: ,,Of ik op de bank zit in Almere? Dat hangt van mijn coronawaardes af. Ook daar is het wachten op.”

Mogelijke opstelling NAC: Olij; Schouten, Malone, Riera, Siereveld; Azzagari, Kali, Fiorini; Venema, Van Hooijdonk en De Rooij.