NAC leeft en hoe: Rat Verlegh Stadion vrijwel zeker uitverkocht op carnavalsvrijdag

column ‘De kans dat Earnest Stewart een hoofdrol gaat spelen in het nieuwerwet­se NAC is piepklein’

‘Bijna-eigenaar’ Karel Vrolijk droomde een paar weekjes geleden hardop in dit dagblad. Earnest Stewart moest en zou een belangrijke positie in gaan nemen bij zijn nieuwe NAC. De bouwmagnaat is groot fan en ziet een voorname rol weggelegd voor de voormalige rechtsbuiten van de Bredase club.

8:00