NAC laat het gaspedaal twee weken los

Met een barbecue, op initiatief van de spelersgroep, heeft NAC gisteren afscheid genomen van het voortijdig afgebroken seizoen 2019/2020. Over twee weken, op woensdag 1 juli, start de voorbereiding op de nieuwe competitie die in september aanvangt.

Of NAC de sleutelspelers Nick Olij en Arno Verschueren weet te behouden is zeer de vraag. Doelman Olij wordt al lange tijd gevolgd door clubs uit de eredivisie. Sparta had in mei verregaande belangstelling maar wilde niet voldoen aan de transfersom van naar verluidt 250.000 euro. Middenvelder Verschueren wordt zowel in binnen- als buitenland in de markt gezet. De Belg kan voor een gelimiteerde transfersom vertrekken.