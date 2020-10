NAC laat grootverdiener Bohui terugkeren naar Engeland

Het Bredase verblijf van Bohui mag als ongelukkig worden omschreven. Het voormalig jeugdproduct van Manchester United kwam vorig seizoen, mede door blessures niet verder dan vier invalbeurten van in totaal zeventig minuten. Naar verluidt is Bohui op weg naar een club uit League Two, het vierde en laagste profniveau in Engeland.

Salarisverhoging

In de huidige competitie kreeg Bohui de eerste twee duels (Jong AZ en Helmond Sport) een basisplaats. Na het aantrekken van Lex Immers en Nick Venema moest hij het tegen FC Den Bosch en Jong FC Utrecht met twee ultrakorte invalbeurten stellen. De laatste twee wedstrijden (Jong PSV en Jong Ajax) kwam Bohui niet meer van de bank af. Met het vastleggen van Kaj de Rooij had de Engelsman geen enkel perspectief meer.

Onder toenmalig technisch manager Tom Van Den Abbeele had Bohui, in de zomer van 2019 vastgelegd voor twee jaar met een optie om twee jaar te verlengen, een flinke salarisverhoging in zijn tweede contractjaar laten opnemen ongeacht wel of geen promotie. Met als gevolg dat hij dit seizoen meer dan een ton zou verdienen. De buitenspeler was daardoor één van de best betaalde spelers uit de selectie.