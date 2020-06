NAC laat aanvoerder Monsalve vertrekken, interesse uit 2. Bundesliga

De kans dat Nacho Monsalve na een seizoen vertrekt bij NAC is niet ondenkbeeldig. Nadat hij door technisch manager Tom Van Den Abbeele vorige maand in de markt is gezet, is er volgens betrokkenen concrete interesse in verdediger vanuit de 2. Bundesliga. Omdat de reguliere competitie in de Duitse eerste divisie nog drie speelronden duurt en de club waar het om gaat meestrijdt om de promotieplekken, zal een mogelijke overgang van Monsalve iets van de lange adem zijn. De 25-jarige aanvoerder speelde afgelopen jaar inclusief de KNVB-beker twaalf wedstrijden voor NAC. Een knieblessure hield hem vier maanden aan de kant.