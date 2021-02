NAC krijgt toch zijn zin en haalt Anco Jansen binnen

Het aanvalsarsenaal van NAC krijgt per direct versterking van Anco Jansen. De 31-jarige Zwollenaar komt transfervrij over van FC Emmen dat het contract van de speler heeft ontbonden. Jansen voegt zich donderdag bij zijn nieuwe teamgenoten en is naar alle waarschijnlijkheid zondag speelgerechtigd als NAC bij Telstar op bezoek gaat.

Met de komst van Jansen, die tot het einde van dit seizoen tekent, krijgt Maurice Steijn zijn zin. De trainer / technisch manager van de eerstedivisionist werd zondag gebeld door de zaakwaarnemer van Jansen met de vraag of hij interesse heeft in de aanvaller. Steijn schakelde daarop algemeen directeur Mattijs Manders in. Maandag, op de slotdag van transfermarkt, volgde topoverleg tussen Manders en FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers.

Omdat beide partijen er niet uitkwamen, NAC had geen geld meer en een ruildeal behoorde niet de mogelijkheden, is gekozen voor een andere constructie. Jansen krijgt naar verluidt een paar maandsalarissen mee van FC Emmen. NAC betaalt het restant van dit seizoen bijna niks gaf Manders dinsdag te kennen. Na afloop van de competitie gaan Jansen en NAC om de tafel om de toekomst te bespreken. Als de samenwerking naar ieders tevredenheid is, rolt er een contract voor één of twee jaar uit.

Aanvallende middenvelder

Het is de bedoeling dat Jansen, hij promoveerde in het voorjaar van 2018 via de play-offs met FC Emmen naar de eredivisie, zich richt op de volgende posities bij NAC: aanvallende middenvelder, spits en hangende linksbuiten. Hij zal de concurrentie dus aangaan met Lex Immers, Mounir El Allouchi, Mario Bilate en Sydney van Hooijdonk.

Jansen voegt zich in het rijtje nieuwkomers Ramon Hendriks (Feyenoord), Marouan Azarkan (Feyenoord) en Darren Maatsen (clubloos). Daartegenover staat het vertrek van Roger Riera (FC Barcelona B), Nacho Monsalve (Levski Sofia) en Javier Noblejas (zonder club).