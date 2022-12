NAC krijgt Tilburg stil en boekt grootse derbyzege in het hol van de leeuw

NAC heeft zich in de derby van zijn beste kant laten zien. De Bredanaars knokten zich tegen Willem II terug in de wedstrijd en boekten op basis van een uitstekende tweede helft een verdiende zege: 1-2.

De derby op een ijskoude zondagochtend, tijdens het WK voetbal, zonder uitsupporters. De wedstrijd van het jaar werd van een hoop charme ontdaan. Neemt niet weg dat de belangen duidelijk zijn. Dat probeerden de NAC-supporters de dag voor de wedstrijd tijdens de open training er nog extra in te wrijven. Deze wedstrijd moét gewonnen worden.

Haal het eergevoel en de derbygevoelens weg en de punten zijn sowieso welkom in Breda. De nummer 15 van de eerste divisie wachtte al sinds 22 oktober op een zege, toen werd FC Dordrecht verslagen. De ranglijst doet pijn aan de ogen.

In het hol van de leeuw had Robert Molenaar een tactische verrassing in petto. De trainer die ziek was en zelf ontbrak (Rogier Molhoek stond voor de groep) koos voor een 5-3-2-variant met Javier Vet in het centrum van de defensie, samen met Luc Marijnissen en Anselmo Garcia Mac Nulty. Ruben Ligeon was de verrassing op links, voorin werd Jort van der Sande gekoppeld aan Jarchinio Antonia.

Vroege tegentreffer

In het begin werd NAC overlopen door de Tilburgers, die opgejut waren door een hoop vuurwerk waardoor de derby wat later begon. Al binnen tien minuten stond NAC op achterstand. Marijnissen kreeg de bal ongelukkig op zijn arm, arbiter Serdar Gözübüyük was onverbiddelijk en wees naar de stip. Jeremy Bokila benutte de penalty.

Dat daarna niet de 2-0 viel binnen het kwartier, was aan Roy Kortsmit te danken. De doelman greep goed in en hield zijn ploeg op de been. Lange tijd was het vervolgens een onaantrekkelijke wedstrijd waarin Willem II controleerde en NAC nauwelijks tot aanvallen kwam. Maar dat veranderde vlak voor rust.

Plots ging Sabir Agougil neer, waardoor NAC een vrije trap op de rand van de zestienmeter kreeg. De poging van Ody Velanas belandde in de muur, maar in de rebound raakte Antonia de paal. Zo was NAC - uit het niets - ineens dichtbij de gelijkmaker.

NAC buigt de wedstrijd om

Die 1-1 viel kort na rust. Nog niet iedere Tilburg had zijn plekje weer gevonden of het stond al gelijk. Uitgerekend Ligeon, die zijn eerste wedstrijd van het seizoen speelde (en ook nog een verleden heeft bij Willem II) kopte knap raak, over doelman Kostas Lamprou in de verre hoek.

Het gaf NAC nieuwe kracht. De Bredanaars werden vervolgens in het zadel geholpen door een fout achterin bij Willem II. Wessel Dammers leverde zomaar in en Antonia schoot na 52 minuten fraai in de bovenhoek: 1-2. De derby stond plots op z’n kop.

Tilburg werd stil en er werd om het hoofd van de trainer geschreeuwd. Dat was de verdienste van NAC, dat lang niet in de problemen kwam. Maar in de slotminuten verrichtte Kortsmit nog een puike redding op een kopbal van dichtbij. Zo werden drie heel belangrijke punten over de streep getrokken. De eerste derbyzege in Tilburg sinds 2011 smaakt mierzoet.

Opstelling NAC: Kortsmit; Lucassen, Marijnissen, Vet, Mac Nulty, Ligeon (65. Rutten); Agougil (90. Banzuzi), Plat, Velanas; Van der Sande, Antonia (75. De Rooij).

