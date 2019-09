NAC krijgt risicovolle belegging met vreemde wissels cash uitbetaald

De auto op vrijdagavond in de binnenstad parkeren zonder hem op slot te doen met de sleutels nog in het contactslot; dat is wat NAC deed tegen Excelsior. Het liep wonderwel goed af voor de Bredanaars.

Het laatste kwartier van een topper in een rechtstreeks duel om de tweede plaats eindigen met Sydney van Hooijdonk, Finn Stokkers, Luka Ilic, Othmane Boussaid, Jordan van der Gaag en Andrija Filipovic, is een actie van een kamikazepiloot. Dat Van Hooijdonk de eerste bruikbare bal die hij krijgt bij de eerste paal met links in de korte hoek binnenschiet en daarmee de technische staf redt van een krankzinnig wisselbeleid, is dan weer het gelijk van een roekeloze trainer die zijn inzet cash krijgt uitbetaald.

En dat een speler zo goed is als zijn laatste wedstrijd, brengt trainer Ruud Brood tot uitdrukking met de basisplaats van Van Hooijdonk. Het opportunisme waarvan supporters en media de vaandeldragers zijn, brengt de NAC-trainer gisteren tegen Excelsior in de praktijk. Twee uitmuntende doelpunten op maandag, waarmee de eerste recessie de kop is ingedrukt, volstaan voor een toegangsticket tot de kort geschoren grasmat van het Rat Verlegh Stadion.

Tactische keuzes

Brood noemt het tactische keuzes en stapt vrolijk over op een spelconcept met vier vlakke middenvelders zonder nummer 10 en twee spitsen. De Belgische mug Boussaid is het kind van de rekening. Met het enige vleugje creativiteit weggestopt op de rechterflank (Luka Ilic) worden Van Hooijdonk en de wederom ongelukkige Stokkers niet eenmaal in stelling gebracht in het strafschopgebied. Speldenprikjes van Arno Verschueren, Mounir El Allouchi en Luka Ilic zijn de enige oprispingen in de eerste helft.

Volledig scherm Ruud Brood speelde met vuur vrijdag. © BSR Agency

Voor de niet geheel fitte Nacho Monsalve, naar verluidt knieklachten, is een derde wedstrijd in acht dagen te veel gevraagd. Linksback Javier Noblejas neemt de honneurs waar voor de aanvoerder naast bikkel Roger Riera. Daardoor keert Jethro Mashart tijdelijk terug in het elftal dat ten overstaan van ruim 17.000 toeschouwers een mat, initiatiefloos en laf Excelsior, met Rai Vloet in de gelederen, tegenover zich treft.

Van der Gaag

De liefhebber wenst het meedoen van Van der Gaag. De speelse linkspoot is bij uitstek iemand die weet wat een pure afmaker als Van Hooijdonk nodig heeft. Het optreden tegen Panathinaikos doet verlangen naar meer, zijn negentig minuten dinsdag met Jong NAC zetten de roep om Van der Gaag kracht bij. Gelijktijdig aan zijn warming- up vlak na rust stuit Luka Ilic op de Rotterdamse doelman.

Opvallend blijft het wisselgedrag van Brood waarbij opnieuw Riera de pineut is, de meest pure verdediger van alle beschikbare verdedigers. Tegen Jong FC Utrecht (0-0) wordt de Spanjaard er bij een 0-0-stand na 82 minuten uitgehaald voor Boris Kudimbana, bij Jong AZ (1-2-zege) wordt Riera, in wat naderhand een gouden wissel blijkt te zijn, bij een 1-0-achterstand geofferd voor Van Hooijdonk en tegen Excelsior mag de sloper vlak na rust al inrukken voor de gepasseerde Boussaid. Onbegrijpelijk dat Riera naar de kant wordt gehaald, alsof je een nachtclub zonder portier runt.

Kilometervreter Verschueren zakt een linie, terwijl de middenvelder niet bekend staat om zijn duelkracht; het is spelen met vuur wat de technische staf doet. De magistrale uithaal van Ivan Ilic doet daar niets aan af. De Servische klasbak draait, kapt, zoekt naar een gaatje en knalt met links in de winkelhaak, 1-0. Met het inbrengen van Van der Gaag voor El Allouchi staan in het laatste kwart van de wedstrijd plots vijf aanvallende denkers in het veld. Dat Elías Már Ómarsson in de lucht Verschueren aftroeft en Excelsior langszij brengt, is geen verrassing, eerder een gevolg van de vreemde wissels.

Nieuwe ster

Bij het inbrengen van Filipovic voor Ivan Ilic vraag je je oprecht af of de assistenten van Brood gedwee hun mond houden op de bank en alleen meningloos voor zich uitstaren. Het is een kamikazeactie, omdat NAC met alleen Noblejas welgeteld één breker overhoudt. Het is alsof een pyromaan zijn eigen huis in de fik zet. Gelukkig voor NAC is daar de nieuwe ster aan het firmament met Van Hooijdonk die de Parel van het Zuiden de tweede zege in een week tijd schenkt. Risicovol beleggen vindt zijn beloning.