NAC krijgt in promotiestrijd te maken met FC Volendam, Almere City en FC Emmen

Boekenwurm DJ Buffonge gaat voor de dubbele cijfers bij NAC: ‘Wil laten zien wat ik in mijn mars heb’

4 augustus DJ Buffonge heeft een wereld te winnen bij NAC. ,,Het was niet makkelijk. Hopelijk is het afgelopen met de tegenslag.” De eerste stap is gezet. In de laatste twee oefenwedstrijden van de voorbereiding (Almere City en Lommel SK) startte de aanvaller. Een basisplaats tegen VVV zondag (14.30 uur) lonkt voor de dribbelaar.