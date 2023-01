NAC komt valse start te boven en begint tijdperk Lokhoff met overwinning

Mislukte topaankoop aast op revanche tegen NAC

Zelden leed NAC in korte tijd zo’n groot financieel verlies op een speler als bij Jeredy Hilterman. De spits die zich met één actie onmogelijk maakte in Breda scoort dit seizoen aan de lopende band in het shirt van Almere City dat vrijdag (20.00 uur) op bezoek komt in Breda.

16 december