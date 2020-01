NAC komende tijd zonder geblesseerde Noblejas

Jordan van der Gaag is daarentegen hersteld van een lichte blessure en maakt donderdag (20.45 uur) deel uit van de wedstrijdselectie voor het duel in de achtste finales van de KNVB-beker tegen PSV. Noblejas gaat dus langer duren. Weijs denkt niet dat het kunstgras van Helmond Sport, waar de verdediger negentig minuten speelde, debet is aan de nieuwe blessure. ,,Er is niet per se een reden om aan te nemen dat het daardoor komt, maar het baart ons wel zorgen dat hij weer geblesseerd is.”

Mashart

Voor de ontmoeting met Jong AZ vorige week koos Weijs niet voor linksback Jethro Mashart maar voor rechtsback Pele van Anholt als vervanger van Noblejas. ,,Wij vinden dat Jethro moet werken aan zijn stabiliteit in het verdedigen. Hij moet agressiever in de duels zijn en de ruimtes beter verdedigen. Ook mag hij meer initiatief in het aanvallende spel nemen. Omdat Pele een prima indruk maakt, hebben wij ervoor gekozen hem van rechts naar links te verschuiven. Pele is een prima verdediger, die sterk op zijn benen staat, goed in de duels is en vaak op links heeft gespeeld. Op dit moment geven we hem de voorkeur.”

Daardoor is er toch weer plaats voor Robin Schouten als rechtsback. Weijs vindt dat de Alkmaarder zich goed heeft opgesteld nadat niet hij maar Pele van Anholt als rechtsback werd verkozen bij de hervatting van de competitie in Helmond. ,,Robin heeft een goed niveau gehaald bij het tweede en haalt een goed niveau op de trainingen. Wij willen een signaal afgeven aan de groep. Als je een goede houding hebt, hard traint en een toegevoegde waarde voor het elftal hebt, dan speel je. Daarom hebben we nu Robin boven Jethro gekozen. Zo moet je dat eigenlijk zien.”

Gek

Weijs beschouwt het bekerduel met PSV niet als een verplicht tussendoortje richting het treffen met Go Ahead Eagles zondag in de Adelaarshorst. ,,Het is voor ons een mooie kans om aan het publiek te laten zien waartoe we in staat zijn. Ik blijf erin geloven dat we op de goede weg zijn. Spelers moeten prima in staat zijn twee wedstrijden in de week te spelen. Als je hier niet voor leeft, een bekerwedstrijd thuis tegen PSV… Het zou gek als je daar niet warm voor loopt. Laat ik het zo zeggen: de spelers die morgen niet geloven in een stunt, daar hebben we niks aan. Als ik nu verkondig dat we realistisch moeten zijn en moeten denken aan Go Ahead, weten we zeker dat het niks gaat worden.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Van Hecke, Riera, Van Anholt; Verschueren, Ivan Ilic; Luka Ilic, El Allouchi, Boussaid; Dogan.