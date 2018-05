NAC kiest voor Van der Gaag, trainer tekent contract voor twee jaar

Mitchell van der Gaag (46) is de nieuwe hoofdtrainer van NAC. Dat heeft de club woensdagochtend officieel bekendgemaakt. Van der Gaag is de opvolger van Stijn Vreven, die na anderhalf jaar moest vertrekken bij de Bredase club.

Van der Gaag komt over van Excelsior, waarmee hij de afgelopen twee seizoenen als twaalfde en elfde eindigde in de eredivisie. Om 13.30 uur zal Van der Gaag in het Rat Verlegh Stadion tijdens een persconferentie gepresenteerd worden en een contract tekenen tot medio 2020 met een optie voor een extra jaar.

Met het aanstellen van Van der Gaag heeft technisch directeur Hans Smulders zijn gewenste sterke man binnen. De twee kennen elkaar uit hun gezamenlijke tijd bij FC Eindhoven, waarmee hij vierde werd in de eerste divisie, en hebben altijd een warme band onderhouden.

Van der Gaag spreekt Engels, Portugees en heeft gevoel voor de Spaanse taal. Als voetballer speelde hij twee jaar in Schotland bij Motherwell. Daarna woonde hij dertien jaar in Portugal, het land waar hij verknocht aan is geraakt en zijn eerste stappen zette als zelfstandig hoofdtrainer. Na Marítimo Funchal, Belenenses (beide Portugal), Ermis Aradippou (Cyprus), FC Eindhoven en Excelsior wordt NAC de zesde club van Van der Gaag.

Het samenwerkingsverband van NAC met Manchester City, dat deel uitmaakt van de City Football Group met filialen over de hele wereld, is voor Van der Gaag een belangrijke reden geweest om naar Breda te komen. Hij heeft verscheidene keren de wens uitgesproken om in de toekomst weer in het buitenland aan het werk te gaan.

Tegenpool