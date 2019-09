NAC kent beste start in eerste divisie uit de clubhistorie

De barre tocht door de woestijn is NAC adequaat aangevangen zonder al te veel energie te verspillen. In veertien seizoenen eerste divisie, gemeten vanaf de invoering ervan in 1956, zijn de Bredanaars nimmer zo sterk van start gegaan als in de huidige jaargang. De ongeslagen reeks in de eerste zeven duels van 1990-1991, destijds met trainer Ruud Brood als speler, verbleekt er zelfs een beetje bij.