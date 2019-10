NAC-keeper Verbruggen met Oranje -18 naar WK in Brazilië

Publieksat­trac­tie Olij vindt weg bij NAC: ‘Snap dat mensen soms denken dat er een steekje los zit’

12 oktober Sinds zijn entree bij NAC, afgelopen zomer, is Nick Olij een van de blikvangers van de kersverse periodekampioen. De 24-jarige doelman uit Haarlem is daarnaast een publieke attractie geworden. Vriendin Rachelle en hij vinden inmiddels de weg in hun nieuwe woonplaats Dongen.