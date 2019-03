NAC-keeper Van Leer uit verdriet: ‘Het zit heel diep’

Van Leer wil de VAR niet de schuld geven van het fiasco. ,,Ik kan weinig over de VAR zeggen. Ik zie het niet zo snel in het veld dus ik laat het aan hun over.” Hij kijkt liever naar zijn eigen ploeg. ,,We kunnen onszelf zoveel aanrekenen. Het is nu niet het moment om het daarover te hebben voor de camera. Ik zit er doorheen, balen is zacht uitgedrukt. Laat ik maar niet omschrijven hoe ik me voel. Het doet me verdriet, pijn. Je moet ook doorgaan, alleen dat zeggen we elke week. We krijgen het maar niet voor elkaar. Het is elke week een ander poppetje, dat een fout maakt. Ik zit heel hoog in mijn emotie nu.”