NAC-keeper Kortsmit over tweede tegengoal: ‘Dacht dat het een grap was, maar de scheids telde 'm’

videoNAC-doelman Roy Kortsmit hield gemengde gevoelens over aan het gelijkspel tegen Roda JC (3-3). ,,Natuurlijk wil je winnen, maar gezien de wedstrijd weet ik niet of dat realistisch was”, zei hij eerlijk.

De man die Nick Olij - afwezig na een positieve coronatest - verving onder de lat moest vol aan de bak. Al na een paar minuten moest hij met een katachtige reflex zijn doel schoon houden. Uiteindelijk kreeg hij drie tegengoals, maar met name de eerste twee waren veelbesproken. De 1-0 werd gemaakt in buitenspelpositie, bij de 2-1 was de bal over de achterlijn geweest.

,,Met die eerste kan ik nog leven. Het is buitenspel, maar dat is lastig te zien en het gebeurt snel. Die tweede niet. Ik stond op de lijn, ik denk dat de bal minimaal dertig centimeter over de lijn was. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar de scheidsrechter telde 'm”, stak hij zijn frustratie niet onder stoelen of banken.

Werklust

NAC moest in Kerkrade niet twee, maar drie keer in de achtervolging. ,,Ik ben trots op de werklust, we hebben voor elkaar gevochten. Drie keer komen we achter, drie keer komen we terug. Die veerkracht is mooi om te zien.” Het leverde uiteindelijk maar één punt op. ,,Wat kun je daarmee? Meer dan met nul punten. Natuurlijk wil je winnen, maar achteraf kun je blij zijn met een punt en moet je hopen dat de concurrenten ook punten verliezen.”

,,Teleurgesteld dat je geen drie punten haalt, maar gezien de wedstrijd is dit een prima uitslag. Zij beginnen heel goed, we blijven in leven, daarna kom je er beter in en de tweede helft gaat het beide kanten op. Het was af en toe rommelig, bij vlagen redelijk, maar ergens moet je blij zijn met een punt”, aldus Kortsmit.

Bekijk hier het interview: