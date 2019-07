NAC kansloos onderuit in oefenwedstrijd tegen Sparta

Het is dat Nick Olij zich met hand en tand verzet en zijn team daarmee een afstraffing bespaart, want het is niet veel soeps wat NAC op het plastic gras laat zien. Met name Halil Dervisoglu en doelpuntenmaker Rayhi bezorgen de Bredase achterhoede handenvol werk, in de slotfase van de wedstrijd redt Olij knap op een inzet van Lars Veldwijk. De doelman is de enige die een voldoende scoort bij NAC dat de open dag van Sparta opluistert met een oefenduel.

Vergeleken met de spelers van Sparta zijn die van NAC verre van volgroeid. In navolging van het midweekse duel met Lokeren wordt zaterdagmiddag op Het Kasteel andermaal zichtbaar dat het elftal van Brood body, creativiteit en dynamiek mist. Het spel van NAC is aan de steriele kant, statisch en zonder verrassing. Het inpassen van de niet speelgerechtigde Ivan en Luka Ilic kan tot een impuls leiden, daarnaast valt nog te bezien hoe Joshua Bohui en Andrija Filipovic zich in de loop van de komende weken gaan manifesteren. Er wordt meer van hen verlangd in aanvallend opzicht.

Makkelijk

De drie Sparta treffers komen veel te makkelijk tot stand. Balverlies van Grad Damen leidt op slag van rust de 1-0 in; Rayhi schiet via de onderkant van de lat binnen, hoewel betwist wordt of de bal in zijn geheel de doellijn heeft gepasseerd. Behalve wat speldenprikjes van Andrija Filipovic, Jordan van der Gaag en een voorzet van Jethro Mashart waar Nacho Monsalve onderdoor gaat, heeft NAC weinig in de melk te brokkelen.

Direct na rust haalt Mashart een hoekschop van de lijn. Mashart komt met de bal aan de voet een paar keer goed door, maar is te licht voor een basisplaats, achter de komst van een linksback dient toch echt vaart te worden gezet. De opbouw van achteruit is in zijn algemeenheid sowieso slordig en onnauwkeurig, het spel op het middenveld te traag, te stroperig en spits Finn Stokkers wordt amper in stelling gebracht. Een vrije trap tien minuten voor tijd van Sydney van Hooijdonk is de enige serieuze doelpoging.

Invaller Ragnar Ache heeft dan al de score opgevoerd met twee goals. Bij de 2-0 valt een lange bal van achteruit zomaar voor zijn voeten, bij de 3-0 kan hij vogelvrij inkoppen. De nederlagen tegen Lokeren en Sparta benadrukken dat het nieuwe NAC nog in aanbouw is en dat versterkingen in alle linies noodzakelijk zijn om de promotiewens gestalte te kunnen geven.

Sparta - NAC 3-0 (1-0) - 43. Rayhi 1-0, 59. Ache 2-0, 75. Ache 3-0.