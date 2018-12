NAC kan zich warmen aan punt op ijskoude avond

Drie pieken in een onmetelijk dal, dat was tot zaterdag het uitzicht dat NAC had op het redden van het vege lijf in de eredivisie. Iedere keer (PSV, Heracles en Vitesse thuis) dat het elftal de weg naar de uitgang van de malaise gevonden leek te hebben, raakte het weer uit koers. ,,We hebben het een keer nodig om er de week na een goede wedstrijd weer te staan”, verzuchtte trainer Mitchell van der Gaag daarom aan de vooravond van de uitwedstrijd bij PEC Zwolle.