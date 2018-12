NAC kan toch met een glimlach aan het kerstdiner

Winnende NAC-aanvoerder Menno Koch: ‘De fans geven ons die extra boost’

22 december NAC-aanvoerder Menno Koch was na afloop een blij man. De verdediger zag zijn ploeg na een 1-2 achterstand in de tweede helft alsnog de drie punten pakken. Tegen negen spelers van Heerenveen scoorde NAC drie keer, waarmee de tweede thuiszege op rij een feit was.