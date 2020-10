NAC kan ook in tweede topper geen potten breken en verliest van Almere City

Met een forse tik – een keiharde 0-4-nederlaag tegen Cambuur – moest een gehavend NAC naar de volgende topper toewerken. In volle onzekerheid. Wie kan er wel mee naar Almere, wie niet? Zit de trainer überhaupt weer op de bank? Vragen die medisch centrum NAC pas laat op de wedstrijddag beantwoord zag worden. De testresultaten volgden ergens in de middag, dus pas een paar uur voor aftrap kon Maurice Steijn, zelf weer aanwezig, zijn puzzel gaan leggen.

Uit de resultaten van de coronatests kwam toch goed nieuws. Lex Immers, Thom Haye en Javier Noblejas konden mee naar Almere. Niet fit genoeg voor een basisplaats, uiteraard, maar de selectie was weer wat completer. Mounir El Allouchi was wel fit genoeg om te starten na zijn invalbeurt van dinsdag en de blessure van Moreno Rutten bleek toch mee te vallen.

Malone op het middenveld

NAC wilde zich revancheren voor Cambuur-thuis en het eerste wapenfeit was ook direct voor de Bredanaars. Nick Venema mocht aanleggen voor een vrije trap en leverde een zwabberbal af, waar de doelman van de thuisploeg de nodige moeite mee had. Maar dat was de enige keer dat Michael zich hoefde in te spannen voor rust.

Dominant Almere City

Almere City domineerde en was veelvuldig op de helft van NAC te vinden. NAC kwam er niet uit en was in balbezit enorm slordig. De matige eerste helft werd in mineur afgesloten: Kaj de Rooij moest geblesseerd het veld verlaten vlak voor rust. Zijn plaats werd ingenomen door Immers. Het werd nog erger: in de dying seconds kopte Elias Sörensen de 1-0 over Nick Olij heen. Een verdiende voorsprong.