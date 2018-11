NAC kan moed putten uit eerdere zeges op ‘sterk’ Ajax

Statistieken‘Ajax maakt gehakt van NAC’, ‘Ajax waant zich op kermis in Breda’: in de media vielen vorig jaar harde woorden, nadat NAC op eigen veld met maar liefst 0-8 onderuit was gegaan tegen de Amsterdammers. De afstraffing was een incident, maar verliezen van Ajax niet. Toch is er hoop.

Van de 49 onderlinge confrontaties in Breda werden er dan wel 34 verloren, maar zes keer trok NAC aan het langste eind. Vooral als bij Ajax grote namen aan de aftrap stonden, was er nog wel eens wat mogelijk voor de Bredanaars. Op 17 november 1996 trof het NAC van trainer Wim Rijsbergen een Ajax dat nota bene een paar maanden eerder de finale van de Champions League pas na penalty’s verloor van Juventus. De ploeg van Louis van Gaal zou dat eredivisieseizoen uiteindelijk op een teleurstellende vierde plaats eindigen, maar begon de wedstrijd in Breda wel met grote namen als Edwin van der Sar, Frank en Ronald de Boer, Patrick Kluivert en Marc Overmars in het basiselftal. Toch was het de thuisploeg die zegevierde: 2-0.

Lees ook NAC sluit eerste seizoenshelft vrijwel zeker af zonder geblesseerde Ilic Lees meer

Laatste competitiezege

De laatste keer dat NAC in eigen stadion in competitieverband van Ajax wist te winnen was in 2003, toen werd het 4-2 met doelpunten van Nourdin Boukhari, Johan Elmander (2) en Stefano Seedorf. Bij Ajax stonden spelers als Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Zlatan Ibrahimovic op het veld. En hoewel de Amsterdammers door het verlies in Breda de koppositie moesten afstaan aan PSV, zouden ze dat seizoen wel de landstitel winnen.

Volledig scherm 2003: Zlatan Ibrahimovic houdt Mark Schenning van de bal. NAC zou de wedstrijd uiteindelijk met 4-2 winnen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Bekersucces

In de KNVB-beker stonden de ploegen slechts tweemaal tegenover elkaar, waarvan één keer in het Rat Verlegh Stadion. Die wedstrijd, de achtste finale in het seizoen 2007-2008, wist NAC verrassend met 4-2 te winnen van een Ajax met onder anderen Maarten Stekelenburg, John Heitinga en Luis Suárez. De doelpunten van Kurt Elshot, Ahmed Ammi, Patrick Zwaanswijk en Anthony Lurling betekenden voor NAC niet alleen een plaats in de kwartfinale van het bekertoernooi, maar ook een evenaring van de grootste overwinning tegen Ajax uit 2003.

Deze uitschieters kunnen NAC een klein beetje hoop geven als het aanstaande zaterdag aantreedt tegen een ploeg die door velen als ‘het sterkste Ajax sinds jaren’ wordt gezien. Een team dat dan wel tweede staat in de eredivisie op vijf punten afstand van koploper PSV, maar bezig is aan een ongekend sterk seizoen in Europees verband. Misschien is NAC thuis tegen Ajax simpelweg op zijn best als de Amsterdammers ook op hun best zijn. Het zal een van de weinige strohalmen zijn waar de hekkensluiter van de eredivisie zich dit weekend aan vast kan grijpen.