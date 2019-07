NAC kan in de eerste divisie rekenen op meer dan 13.000 seizoenkaarthouders

Tot aan maandag 8 juli weet de Bredase club zich verzekerd van tenminste 13.221 seizoenkaarthouders die meegaan naar de eerste divisie. Nooit eerder gingen bij NAC zoveel jaarkaarten over de toonbank in een seizoen dat het naar de eerste divisie is verbannen. De noodzakelijke grote schoonmaak in de spelersgroep zal daar ongetwijfeld een rol in hebben gespeeld. De onvoorwaardelijke trouw in goede en slechte tijden is vanzelfsprekend de doorslaggevende factor om het Rat Verlegh Stadion (19.000 plaatsen) te blijven bezoeken.