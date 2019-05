NAC kampt eigenlijk al het hele jaar met volle ziekenboeg

Te hard en te lang trainen, te weinig aandacht voor het eigen fragiele lichaam, botte pech, performancecoaches die te bruusk met de spelers omgaan; de oorzaak van het extreem hoge aantal blessuregevallen bij NAC ligt ergens in het midden. Maar of het nu om contact- of spierblessures gaat, het staat onomstotelijk vast dat het ­gereedschap waarmee NAC in de weekenden heeft moeten werken niet goed onderhouden is.