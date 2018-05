NAC juicht tijdens uitvaartdienst: 'Jullie tegen iedereen, jullie tegen MVV'

NABESCHOUWING NAC speelt zich definitief veilig in partij waarin vooral de fans opvielen

6 mei Het laatste restje onzekerheid is weg. Niet dat iemand daar nog aan twijfelde in Breda, maar op de laatste speeldag speelde NAC zich in Enschede definitief veilig. Dat deed het in een wedstrijd waarin er op de tribunes meer te beleven viel dan op het veld. Tukkers vuurwerk en rookbommen legden de partij twee keer stil en de meegereisde NAC-fans vermaakten het publiek met een vermakelijke spandoekshow en liederen vol leedvermaak.