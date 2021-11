NAC-jeugd bonkt op de deur: ‘Snel contract aanbieden: drie plus twee jaar’

,,Sterk”, zegt Ralf Seuntjens (32) resoluut, over Ezechiel Banzuzi. ,,Hij is echt mega sterk in de duels.” De topscorer van NAC, zelf zaterdag vanaf de stip goed voor de openingstreffer, komt superlatieven tekort om het zestien jaar jongere krachtmens te beschrijven. ,,On-ge-lo-fe-lijk veel loopvermogen. Hij blijft gaan, is snel én tweebenig.”

Zestien jaar is middelbare scholier Banzuzi nog maar. ,,Bijna niet te geloven”, spreekt Seuntjens zijn verwondering uit. ,,Een geweldig talent. Omdat het herfstvakantie is, is hij vrij van school en heeft hij heel de week met ons getraind. Anders is hij er soms maandag en dinsdag bij. Misschien dat hij ook wedstrijden met onder 21 blijft spelen, maar bij ons gaat hij zeker veel minuten maken.”

Goudmijn

Niet eerder heeft de 32-jarige Seuntjens een knaap van zestien jaar zo volwassen en zo overtuigend zien voetballen. Een toekomstige goudmijn. ,,Ik zou hem maar snel een contract aanbieden. De grote clubs liggen allang op de loer, denk ik. Zestien jaar hè.”

Hetzelfde geldt voor verdediger Omar Mekkaoui (NAC onder 18). Eveneens zestien jaar en meervoudig jeugdinternational van Oranje onder 17. ,,Omar moet je ook gelijk vastleggen.”

De Bredase spits, die NAC in zijn hart draagt en na zijn carrière een functie in een voetbalorganisatie ambieert, denkt hardop mee. ,,Drie plus twee jaar. Of gewoon vier jaar.”

Wat voor Seuntjens als een paal boven water staat, is dat NAC Banzuzi én Mekkaoui liever vandaag dan morgen aan de club moet binden. ,,Als een NAC-speler bij Oranje zit, wil dat wat zeggen. Omar traint met ons mee en valt niet uit de toon. Dit zijn voor NAC-begrippen grote talenten. Als club moet je hier erg blij mee zijn.”

Kijk wat er nu doorbreekt, zegt Seuntjens. ,,Yassine (Azzagari) vandaag een goal, Boris (Van Schuppen) ook weer een goal. Je hebt goals nodig als team. En Boris brengt die goals.” Met dat laatste doelt hij op een treffer tegen MVV, een fabelachtige panenka in de strafschoppenreeks met VVV en een listige voetbeweging bij TOP Oss.

Fenomenaal

,,Yassine en Boris blijven maar lopen. Dan kan je een keer fout staan, maar zij hebben dan de drive om het gat dicht te lopen. Jonge gasten schakelen om. Oudere spelers doen dat over het algemeen toch wat minder en laten het soms lopen als ze verkeerd staan.”

Seuntjens oogappel is Sabir Agougil die zaterdag op de bank bleef. ,,Sabir is geweldig. Overzicht. Rust aan de bal. In elke situatie weet hij de bal aan te nemen of vrij te maken en klaar te leggen voor de volgende situatie. Op trainingen is hij fenomenaal. Hij loopt met mij mee in de gym voor krachttraining. Dat heeft hij zelf gevraagd. Dat Sabir en Yassine geselecteerd zijn voor Jong Marokko is fantastisch natuurlijk.”

De mooiste bloemen groeien soms op de grootste puinhopen. De doorbraak van deze groep jeugdspelers is voor NAC een mooie kans om te bouwen, vindt Seuntjens. ,,Je weet niet hoe het loopt. Maar Azzagari, Agougil, Banzuzi en Mekkaoui hebben de potentie om NAC in de toekomst geld op te leveren. Als ze twee jaar bij NAC spelen, kan je ze doorverkopen aan Heerenveen, Groningen of Utrecht.”

Verlengen

Azzagari heeft een aflopend contract. Wat zou Seuntjens adviseren? ,,Ik zou verlengen. Voor drie jaar. Als je twee jaar doet, schiet het niet op. Dat zou ik doen, maar ik zit niet op die stoel. En we zitten met de club in een overname. Geen idee hoe dat allemaal zit.”

Winteraankopen in januari? Niet ten koste van alles, zegt Seuntjens. ,,Alleen als het echte versterkingen zijn. Van de kwaliteit Haye. Anders zou ik, dat zeg ik op persoonlijke titel, de jonge gasten het toevertrouwen.”

Volledig scherm Boris van Schuppen was ook in Oss weer doeltreffend. © Pro Shots / Peter van Gogh