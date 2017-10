NAC jaagt tegen Roda JC op tweede uitzege op rij

NAC gaat vanavond om 18.30 uur op bezoek bij Roda JC. De Bredanaars kunnen voor het eerst in ruim zeven jaar tijd twee uitwedstrijden op rij in de eredivisie.

Tijd voor revanche

In Kerkrade hoopt NAC een belangrijke slag te slaan. Voor het eerst in de clubhistorie kan de ploeg van Stijn Vreven bovendien 4 opeenvolgende competitiewedstrijden van Roda JC winnen. In 2008-2009 lukte het, net als nu, ook al eens om drie opeenvolgende wedstrijden tegen de Limburgse opponent te winnen. In de huidige reeks zijn de duels in de teleurstellend verlopen play-offs niet meegenomen. In het seizoen 2014-2015 promoveerde Roda JC ten koste van NAC naar de eredivisie.

Beginnen met winnen

Voor het eerst sinds 2010-2011 (4) kan NAC minstens 3 van de eerste 8 eredivieduels met een zege van het veld stappen. Tot dusver leverden de duels tegen FC Groningen (2-1) en Feyenoord (0-2) een zege op. NAC kan in Kerkrade weer beschikken over Rai Vloet, die terugkeert na een schorsing. Als de topscorer weet te scoren, wordt hij de eerste NAC-speler sinds Matthew Amoah in 2010-2011 (5) die minstens 4 maal scoort in acht speelronden.

Op zoek naar nieuwe uitzege

Na de heroïsche overwinning op Feyenoord hoopt NAC een nieuwe uitzege te kunnen bijschrijven. Het zou voor het eerst zijn dat NAC 2 uitwedstrijden op rij wint in de eredivisie. Dat deed de club voor het laatst in het seizoen 2009-2010, toen achtereenvolgens de Brabantse derby's tegen RKC Waalwijk (0-1) en Willem II (1-2) werden gewonnen. De laatste keer dat NAC vaker dan 1 keer wist te scoren in opeenvolgende uitwedstrijden dateert van het seizoen 2011-2012.