NAC jaagt op linksbuiten Kaj de Rooij

NAC neemt middenvel­der Nick Runderkamp op proef

11 augustus Nick Runderkamp is na Torino Hunte en DJ Buffonge de derde speler die op proef komt bij NAC, dat heeft de club bevestigd. De 24-jarige centrale middenvelder is op zoek naar een nieuwe werkgever nadat zijn aflopende verbintenis bij FC Volendam niet is verlengd.