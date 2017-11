NAC jaagt op eerste eredivisiezege op Ajax in Rat Verlegh Stadion sinds veertien jaar

Weggezakt Twee maanden na 'De Kuip' snakt NAC naar een overwinning

16 november Aankomende zaterdag is het op de kop af acht weken geleden dat NAC voor de laatste keer drie punten bijschreef in de eredivisie. Daarmee is het in goed gezelschap van FC Groningen en Heerenveen, beide clubs pakten een punt uit de laatste vijf duels, maar dat geheel terzijde. De historische avond in De Kuip is zonder vervolg gebleven waardoor de Bredanaars zijn afgezakt naar de zeventiende plaats.