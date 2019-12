‘NAC is voetballen en met de supporters een drankje doen’

Wat als? Danny Verbeek knikt. Wat als alles in het teken van de sport had gestaan? Dan was de eerste divisie vanaf zijn 27ste, als voetballers op de toppen van hun kunnen zijn, niet zijn domein geweest. Met zijn kenmerkende relativering. ,,Ach, weet je maat. Spijt heb ik niet, wel had ik met de kennis van nu dingen anders gedaan. Hoewel ik mijn transfers verdiend heb met de persoon en de voetballer die ik uiteindelijk ben.”