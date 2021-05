NAC is van alle markten thuis en baadt in luxe

video Bilate weet hoe het is om te promoveren via de play-offs: ‘Zou heel mooi zijn om zoiets weer te flikken’

14 mei Promoveren via de nacompetitie: met FC Emmen deed hij het in 2018, met RKC Waalwijk in 2019. Nu hoopt spits Mario Bilate met NAC hetzelfde te bewerkstelligen. ,,Dit zijn de momenten waar je als topsporter voor leeft.”