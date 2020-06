NAC is springlevend: ruim 9.000 seizoenkaarten verkocht

column ‘Het sportieve beleid van NAC is in handen van een spartelen­de manager die het niet meer lijkt te weten’

20 juni ‘Deze M’Voulé is niet gemandateerd en werkt in eigen belang en dus niet in het belang van de club’, aldus Tom Van Den Abbeele eerder deze week in BN DeStem. Stomverbaasd lees ik de zin nóg twee keer.