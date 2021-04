NAC is op een dood spoor beland

Over en sluiten. Een met de week beroerder voetballend NAC, twee zeges in de laatste zeven wedstrijden, kan zich gaan richten op de play-offs. Het elftal is op alle vlakken (spel en resultaat) onmiskenbaar in een neergang beland. Niemand wordt beter, eerder minder. En wat is niet gezegd de afgelopen maanden wat nog gezegd kan worden? Zelfs slechtzienden zien inmiddels dat NAC een doodlopende weg is ingeslagen.