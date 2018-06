,,Het eerste bod van NAC is afgewezen, daarna heeft VVV niets meer gehoord. NAC is op dit moment niet meer in beeld, er is voldoende interesse voor Van Crooij", aldus Kolk, in het seizoen 2011-2012 zelf een jaar NAC’er.

Naast Kastaneer en Rosheuvel heeft trainer Mitchell van der Gaag de beschikking over Giovanni Korte. De Hagenaar moet de start van de voorbereiding evenwel missen, omdat hij nog altijd niet hersteld is van de blessure waar hij al maanden mee sukkelt. Ook Paolo Fernandes ontbreekt zaterdag op het trainingscomplex in Zundert. De Spanjaard vliegt eerst naar Manchester voor besprekingen voordat hij terugkeert in Breda. Intern is aangegeven dat Fernandes dit seizoen naar het centrum gehaald wordt, kort achter de spits. Als een verkapte nummer 10. In mindere mate wordt hij nog als een speler voor de zijkanten gezien.